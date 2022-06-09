Польские "Крабы" готовы к бою: Резников отчитался о полученном оружии

Польские самоходные гаубицы "Краб" калибра 155 мм готовы к использованию Вооруженными силами Украины на фронте, как и ряд других вооружений, полученных от партнеров.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников

Прямая речь: "Рад сообщить, что к выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 – ​​это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь".

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Детали: Резников уточнил, что Министерство обороны уже обеспечило поставки Вооруженным силам Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

По словам министра, запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньше расход.

Одновременно в Вооруженные Силы Украины было поставлено более полусотни пушек других значительных калибров, а также снарядов к ним, которые составляют более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

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Прямая речь: "Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период.

По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, что суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией".

Детали: Министр поблагодарил ДК "Укроборонпром", специалисты которого восстановили или поставили на службу ВСУ "сотни единиц военной и специальной техники, в частности – трофейной".

От партнеров Украина получила порядка 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound) и работа в этом направлении продолжается.

Резников упомянул о "тысячах" ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и др.), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и т.п.) и гранатометах (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.).

Прямая речь: "Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас.

Кроме этого Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе несколько десятков ударных.

Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА.

Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ – крейсера "Москва"

Детали: Резников отметил, что по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от ВСУ на 90%, а на 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель. У Минобороны есть план поставок артиллерии до конца июля.

Американские и британские партнеры решили предоставить Украине РСЗО, украинские воины уже некоторое время учатся ими управлять.

Также бойцы учатся работать с некоторыми типами западного оружия, по которым "еще нет политических решений", намекнул Резников

"Сознательно не останавливаюсь на количестве радаров, медицинских автомобилей, авиабомб и т.п. Так же в ближайшее время отдельно и подробно расскажу о материальном, денежном обеспечении и средствах индивидуальной бронезащиты, а также системе управления", – написал министр.

По его словам, ВСУ уже получили "значительное количество оружия, его хватило бы для победной обороны от любой армии в Европе, но не от России", поэтому Украине необходимо тяжелое вооружение в кратчайшие сроки.