Эрдоган заявил, что не пустит Швецию и Финляндию в НАТО, потому что у них в парламентах террористы

Турция не позволит вступить в НАТО странам Северной Европы, "пока террористы присутствуют в их парламентах".

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"Как вы все знаете, сейчас Швеция является страной, в которой распространяется террористическая организация PKK/YPG/PYD. Даже в их парламентах есть террористы", - сказал Эрдоган.

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"Пока эти террористы остаются в парламентах и пока террористические организации продолжают проводить демонстрации с изображениями главарей террористов на улицах Стокгольма, и пока они делают это под защитой шведской полиции, и пока шведское государственное телевидение продолжает транслировать интервью с лидерами террористов, мы не можем сказать им: "Вперед, пожалуйста, присоединяйтесь к НАТО", добавил турецкий президент.

То же касается и Финляндии, сказал Эрдоган, отметив, что эта страна также "занимается многими подобными видами деятельности, к сожалению".

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил его в поддержке вступления страны в НАТО до подачи заявки на членство.

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Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО, запустив процедуру членства.

Для этого должна дать согласие любая из 30 стран-членов НАТО. Только Турция выступает против, формально объясняя это позицией Швеции и Финляндии в отношении курдских организаций и турецкой оппозиции и эмбарго на экспорт оружия.

Реальной причиной такой позиции может стать надежда президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.

Подробнее об этом – в статье: А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО