Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка: в Мелитополе оккупантам не хватает холодильников для хранения убитых военных

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 12:45

Оккупанты Мелитополя срочно ищут дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел уничтоженных военных РФ, поскольку городской мясокомбинат заполнен трупами до отказа.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "В настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе".

Реклама:

Подробности: По данным разведки, 6 июня российские военные приехали на предприятие "Арон-М" и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководству компании сообщили о решении хранить тела оккупантов на безоплатной основе.

В разведке подчеркивают, что количество тел военных РФ растет на оккупированной территории не только из-за больших потерь на фронте, но и потому, что военное руководство пытается скрыть реальные масштабы потерь. Поэтому практикуется так называемая "дозированная" отправка тел в РФ и максимальное продление этого процесса по времени.

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери войск РФ в результате военной агрессии с 24 февраля по 9 июня составили около 31 700 человек личного состава. Только за сутки было уничтожено 200 оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольоккупацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: