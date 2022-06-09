Разведка: в Мелитополе оккупантам не хватает холодильников для хранения убитых военных

Оккупанты Мелитополя срочно ищут дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел уничтоженных военных РФ, поскольку городской мясокомбинат заполнен трупами до отказа.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "В настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы рашистов, погибших во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе".

Реклама:

Подробности: По данным разведки, 6 июня российские военные приехали на предприятие "Арон-М" и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг. Руководству компании сообщили о решении хранить тела оккупантов на безоплатной основе.

В разведке подчеркивают, что количество тел военных РФ растет на оккупированной территории не только из-за больших потерь на фронте, но и потому, что военное руководство пытается скрыть реальные масштабы потерь. Поэтому практикуется так называемая "дозированная" отправка тел в РФ и максимальное продление этого процесса по времени.

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери войск РФ в результате военной агрессии с 24 февраля по 9 июня составили около 31 700 человек личного состава. Только за сутки было уничтожено 200 оккупантов.