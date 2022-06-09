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Без пляжа, дискотек и вечернего алкоголя: как могут работать заведения в Одесской области

Ирина БалачукЧетверг, 9 июня 2022, 12:52
Табличка с предупреждением на пляже в Одессе. Фото с Facebook КП "Побережье Одессы"

Одесская областная военная администрация сообщила, что в области запрещено посещать пляжи, проводить массовые мероприятия и продавать алкогольные напитки в заведениях отдыха в вечернее время.

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь Братчука: "Развлекательным заведениям нельзя работать в вечернее время. Завершить работу заведения должны не позднее 20.00-22.00 – это позволит безопасно закончить работу и добраться до дома сотрудникам заведений и отдыхающим.

Руководителям заведений сфер отдыха необходимо обеспечить работу частной охраны заведений для недопущения отдыхающих в пляжную зону".

Детали: Также, по его словам, в области запрещено проведение дискотек, праздничных мероприятий, концертов и массовых мероприятий с большим скоплением людей.

В то же время разрешена работа ресторанов, бассейнов, гостиниц и предоставление сопутствующих оздоровительных услуг.

Продажа всех видов алкогольных напитков разрешена в период с 9:00 до 18:00. Этот приказ распространяется и на заведения сферы отдыха – на кафе и рестораны.

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О нарушении правил работы заведений сферы отдыха Братчук просит сообщать ему в чатбот в Telegram или в мессенджер на странице Facebook.

Темы: Одесская областьвойна
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