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Украина рассчитывает заработать 1,5 млрд евро на экспорте электроэнергии в ЕС до конца года

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 14:13

Украина надеется получить 1,5 млрд евро от экспорта электроэнергии в Европейский Союз до конца года и заработать еще больше в будущем после того, как получила право на экспорт в ЕС.

Об этом заявила в среду советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"До конца года при нормальных условиях мы сможем заработать около 1,5 млрд евро", - сказала Зеркаль в эфире "Суспільного", добавив, что украинская система работает синхронно с системой Евросоюза.

"Мы начали это в марте, и сейчас ЕС открывает нам техническую возможность запускать коммерческие потоки и зарабатывать на этом деньги. Нам очень важно, что... несмотря на войну, мы смогли это сделать на 2,5 года раньше, чем планировалось", – сказала она.

Все необходимые линии готовы экспортировать электроэнергию в Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу, заявила Зеркаль.

Украина начала планировать отделение своей электроэнергетической сети от российской и белорусской энергосистем в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым.

Автономность украинской системы проверялась в феврале, когда Россия совершила вторжение.

ВИДЕО ДНЯ

Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и во вторник получила право экспортировать свою энергию в Европу, сообщила компания "Укрэнерго".

Читайте больше в материале Глава "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России.

Темы: ЕСденьги
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