Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников

Ирина БалачукЧетверг, 9 июня 2022, 15:02
Виталий Кличко. Фото kyivcity.gov.ua

Киевсовет будет просить правительство создать в столице военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на заявление мэра Киева на заседании горсовета 9 июня

Прямая речь Кличко: "Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях.

Поэтому мы предлагаем, и Киевсовет, убежден, обратится к правительству относительно создания в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины".

Детали: Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр.

По словам Кличко, Киев готов взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного закона по этому вопросу. Убежден, что Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", – подытожил Кличко.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевВиталий Кличковойна
Главное сегодня

До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Все новости...
Киев
В Киеве проверяют дно акваторий пляжей: ищут взрывоопасные предметы
Контроль на вокзале Киева: пассажиров просят приходить заранее, уже находили оружие
Президент "Киевгорстроя" о возобновлении продаж квартир: "Ни о чем"
Последние новости
02:32
Донецкая область: За сутки россияне убили троих гражданских
02:00
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
01:15
ОК "Юг": Россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать
00:35
Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%
23:56
ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский
23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
23:24
Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников
23:00
НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов для бюджета
22:54
фотоУмер иллюстратор "Перца" и "Тореадоров из Васюковки" Анатолий Василенко
22:45
В НАТО подтверждают, что пригласят Зеленского на саммит в Мадриде
Все новости...