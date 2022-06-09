Разведчики объяснили, почему выход из "Азовстали" не был сдачей в плен

Украинские защитники "Азовстали" не отдали оружие россиянам, а вышли с завода после того, как сами согласовали условия содержания.

Источник: собеседники УП в разведке Минобороны, статья "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали".

Подробности: По данным источников УП в окружении Зеленского, в апреле был наработан первый план выхода мариупольского гарнизона под гарантии ФСБ.

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Прямая речь собеседника: "В апреле Давид Арахамия договорился, что Россия готова всех выпустить, мог даже приехать лично Бортников (глава ФСБ – УП) в Мариуполь, чтобы под его гарантии всех из "Азовстали" вывести. Тогда раненые должны были идти сразу в Энергодар в госпиталь, а все, кто цел – где-то бы собрались, и их – сразу на обмен.

Но защитники завода, Редис и другие, отказались. Они верили, что сдача в плен будет однозначно для них означать смерть".

Еще детали: После этого переговоры по Азовстали передали военным разведкам Украины и РФ. И ГУР Минобороны и ГРУ Генштаба РФ смогли договориться о варианте выхода.

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Важно, что в переговорах и обсуждении условий принимали участие сами командиры мариупольского гарнизона. Встреча российских военных и украинских защитников состоялась 9 мая у Мариуполя.

Дословно: "На территорию осажденного завода "Азовсталь", который Россия ежедневно вот уже несколько недель без остановок бомбила и штурмовала, в полной тишине (!) подъехало несколько бронированных машин с маркировкой армии РФ. С территории завода им навстречу вышли командиры украинских подразделений, сели в машину и выехали из города в сторону российского штаба. Через несколько часов автомобили вернулись на "Азовсталь", Редис и другие командиры мариупольского гарнизона перебежали из машин в разрушенные корпуса завода".

На переговорах украинцы договорились об условиях выхода и содержания.

Прямая речь источника в разведке: "Категорически нельзя называть это "сдались в плен". Морпехи из меткомбината Ильича – они сдались в плен. Но о защитниках "Азовстали" так говорить нечестно.

Во-первых, они не сложили оружие перед россиянами. Все бойцы из "Азовстали" сдали оружие своим офицерам, перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам".

Кроме того, по словам источника, удалось договориться, что: