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Рост цен не должен быть причиной отказа от поддержки Украины - Джонсон

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 18:19

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что рост стоимости жизни в стране не должен быть причиной отказа от поддержки Украины.

Об этом Джонсон сказал, выступая в английском городе Блэкпул, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Джонсон отметил, что, несмотря на то, что война привела к росту цен, отказ от поддержки Украины был бы "морально отвратительным".

"Рынки отреагировали значительным скачком цен, частично вызванным санкциями, частично повышенной премией за риск", - сказал Джонсон.

Цены на нефть и газ, по его словам, еще некоторое время останутся высокими. То же касается зерна, кормов и удобрений.

Некоторые люди будут утверждать, что цена поддержки Украины слишком высока, отметил Джонсон, но отказ от поддержки Украины вдохновил бы президента России Владимира Путина.

"(Путин) сможет продолжать крутить ножом в ране, крокодил просто вернется за добавкой, и он сможет заявить, что его агрессия и насилие окупились. Это было бы катастрофой для Украины и всех остальных частей бывшего Советского Союза, на которые он мог бы напасть", – заявил Борис Джонсон.

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Напомним, Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки, чтобы снизить рост цен в еврозоне, впервые с 2011 года.

Повышение составит 0,25 процентных пункта, как и ожидали большинство аналитиков, и состоится в июле. Следующее повышение произойдет в сентябре.

Инфляция в еврозоне, на которую влияют война в Украине, постоянный дефицит электроэнергии и новый сбой в цепочке поставок достигла рекордных 8,1% в мае.

Темы: Борис Джонсонвойна
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