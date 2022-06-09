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Финляндия изменит законодательство, чтобы отгородиться от России

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 18:48

Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией.

Об этом финское правительство заявило в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Правительственные поправки к закону включают предложение разрешить сосредоточить прием заявок на предоставление убежища только на определенных пунктах въезда.

Согласно существующим правилам ЕС, мигранты имеют право просить убежища в любом пункте въезда в страну-член ЕС.

Поправки также позволят строить барьеры, такие как изгороди, а также новые пути для облегчения патрулирования границы с финской стороны.

"Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

Финляндия имеет давнюю историю войн с Россией, хотя в настоящее время покрытая лесом пограничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми полосами на большей части ее 1300-километровой протяженности.

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Правительство Финляндии поспешило усилить безопасность границ, поскольку опасается, что Россия может попытаться оказать давление на Финляндию, направив к ее границам, ищущих убежища, как это уже происходило в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует пограничные заграждения для зон повышенного риска и критических зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

Темы: ФинляндияРосcия
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