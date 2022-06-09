Оккупанты свозят свои семьи в Херсонскую область: убеждают, что они там навсегда

В Херсонской области появляется информация, что оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда.

Источник: ОК "Південь"

Дословно: "В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи, пытаясь убедить местных, что они здесь навсегда.

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Сами же семьи оккупантов не скрывают своего восторга от уровня жизни на Херсонщине, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы лучше их родных российских регионов".

Детали: Сообщается, что в Херсонской области ситуация остается сложной.

Пытаясь остановить украинские подразделения в продвижении на восток, российские захватчики сооружают дополнительные линии обороны, создают инженерные заграждения и минируют территорию, но используют при этом советские мины, изготовленные в 50-х годах прошлого века, которые были на их складах в ожидании уничтожения.

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Так, при попытке установки минных заграждений, на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов.

В целях улучшения тактического положения враг готовится к форсированию водных помех.

Ночью и утром 9 июня оккупанты обстреляли Николаевщину: Ингульскую и Березнеговатскую общины. Один человек погиб. Повреждены жилые дома.

В течение ночи украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены 13 врагов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и автомобильная техника противника. Окончательные вражеские утраты уточняются.

В Черном море корабельная группировка врага продолжает обучение, но в готовности к нанесению ударов по территории Украины находятся 3 надводных корабля и 1 подлодка.

Они оснащены 28 крылатыми ракетами. Также на боевом дежурстве находятся 4 ВДК.

Таким образом, угроза ракетных ударов остается, вероятность высадки морского десанта – не исключена.