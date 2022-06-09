Украинский самолет сбил в небе над Сумщиной российскую ракету – глава ОВА
Четверг, 9 июня 2022, 20:23
Украинский военный самолет сбил российскую ракету в небе над Сумщиной.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь Живицкого: "Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету!
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Спасибо нашим защитникам!"
Детали: Глава военной администрации поделился фотографиями останков от сбитой ракеты.
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