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Украинский самолет сбил в небе над Сумщиной российскую ракету – глава ОВА

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 20:23
Украинский самолет сбил в небе над Сумщиной российскую ракету – глава ОВА
фото иллюстративное: getty images

Украинский военный самолет сбил российскую ракету в небе над Сумщиной.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Над Роменским районом сегодня днем, во время воздушной тревоги, самолет Воздушных Сил Украины сбил вражескую крылатую ракету!

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Спасибо нашим защитникам!"

Детали: Глава военной администрации поделился фотографиями останков от сбитой ракеты.

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Темы: Сумская областьобстрелавиа
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