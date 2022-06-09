В НАТО подтверждают, что пригласят Зеленского на саммит в Мадриде

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на саммит Альянса в Мадриде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе дискуссии, организованной Politico.

Джоане отметил, что на саммите впервые будут присутствовать партнеры НАТО из Тихоокеанского региона – Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

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"Конечно, расширение НАТО, политика открытых дверей будет важной темой обсуждения. Мы надеемся, что Финляндия и Швеция присоединятся к нашим рядам. И, конечно, мы должны принять решение по Украине. Президент Владимир Зеленский будет тем или иным образом присутствовать на нашем саммите в Мадриде", - сказал Мирча Джоанне.

Ранее Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве сообщило, что Испания планирует направить Зеленскому официальное приглашение на саммит, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите.