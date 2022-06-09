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Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников

Алена МазуренкоЧетверг, 9 июня 2022, 23:24
Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Источник: Подоляк в комментарии Newshour BBC World Service

Детали: По его словам, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

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Он добавил, что Украине нужны сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад.

Также Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.

Прямая речь: "Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны".

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Предыстория:

  • 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на поле боя ежедневно погибают 60-100 украинских военных, а 500 получают ранения.
  • Россия в последний раз называла свои потери 25 марта 2022 года – 1351 убитых военнослужащих, 3825 раненых. В Генштабе ВСУ по состоянию на 9 июня считают, что Россия уже потеряла на войне примерно 31 700 военных.
  • Украина последний раз сообщала общие потери 16 апреля. Тогда Зеленский сообщил, что за время войны РФ против Украины погибли от 2500 до 3000 украинских военных, еще около 10 000 ранены.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаОфис президента
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