Подоляк: Каждый день погибает 100-200 украинских защитников

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

Источник: Подоляк в комментарии Newshour BBC World Service

Детали: По его словам, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Он добавил, что Украине нужны сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад.

Также Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.

Прямая речь: "Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны".

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