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Теневой экономики больше не будет – Зеленский

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 23:56
Теневой экономики больше не будет – Зеленский
фото иллюстративное: unsplash

Президент Владимир Зеленский настаивает, что, учитывая постоянную военную угрозу со стороны России, в украинской экономике теперь не может быть "теневого" компента.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сейчас в Украине много дискуссий о том, какова должна быть экономическая политика государства и во время войны, и тогда, когда вернем мир.

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Хочу подчеркнуть одну деталь. И эта деталь – фундаментальная. Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу Независимость и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту.

И это не вопрос той или иной экономической доктрины, не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась "теневая" часть экономической жизни.

Конечно, я понимаю, что в части наших регионов любая экономическая активность – официальная или неофициальная – является просто выживанием. Но если мы говорим о нормальной, стабильной, крепкой жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и есть те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит.

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Следовательно, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей на легальной почве. Это и полная модернизация государственных институтов.

Все, кто работает в украинской политике, влияет на общественную дискуссию, должны осознать, что "теневого" в стране больше не будет".

Детали: Президент рассказал, что провел совещание с правительством по экономическим вопросам. Чиновники согласились, что нужно как можно скорее разработать государственную поддержку малого бизнеса по предоставлению денежных грантов.

Кроме того, приоритетом украинской экономики должны стать предприятия в области обороны и безопасности. Государство должно работать над привлечением высокотехнологичных компаний на украинский рынок, в частности, через создание "индустриальных парков" и привлекательных условий ведения бизнеса в стране.

Предыстория:

  • С 24 февраля российские оккупанты нанесли украинским предпринимателям ущерб на сумму 11,5 миллиарда долларов.
  • Украинские бизнесмены обращались к президенту Зеленскому с открытым письмом об увольнении главы Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниила Гетманцева, который сравнил налогообложение украинского бизнеса с "общипированием гуся так, чтобы он не гоготал".

Темы: экономиканалогиЗеленскийбизнес
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