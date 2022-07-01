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Россияне ударили в 9-этажку в Одесской области, 10 погибших – спикер ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 02:37
фото иллюстративное: getty images

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в области зафиксировано попадание вражеской ракеты, в результате чего есть погибшие.

Источник: Братчук в Telegram

Прямая речь: "Одесщина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности - впоследствии".

Обновлено в 02.22. Прямая речь Братчука: "По Одесщине нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению к Черному морю.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе".

Детали: Братчук сообщил, что в 9-этажке полностью разрушен один подъезд.

Кроме того, по его словам, из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка.

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"Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.м", – написал Братчук.

На базе отдыха возгораний не было обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

Обновлено в 02.37. Прямая речь Братчука: "Число погибших в результате попадания в многоэтажку возросло до десяти человек".

Темы: Одесская областьобстрелвойна
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