Франция передаст Украине гаубицы Caesar и бронетехнику – Макрон
Пятница, 1 июля 2022, 05:12
Франция дополнительно предоставит Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику.
Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter
Прямая речь: "Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудования, в том числе еще 6 гаубиц Caesar, и значительное количество бронетехники".
Детали: В другом сообщении Макрон отметил, что в НАТО решили "усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины".
Напомним: Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.
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