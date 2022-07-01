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Франция передаст Украине гаубицы Caesar и бронетехнику – Макрон

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 05:12
Франция передаст Украине гаубицы Caesar и бронетехнику – Макрон
фото: Getty Images

Франция дополнительно предоставит Украине 6 гаубиц Caesar и бронетехнику.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter

Прямая речь: "Франция оперативно доставит Украине необходимое для защиты оборудования, в том числе еще 6 гаубиц Caesar, и значительное количество бронетехники".

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Детали: В другом сообщении Макрон отметил, что в НАТО решили "усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины".

Напомним: Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил, что Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB.

Темы: МакронФранцияоружие
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