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Из-за ракетного удара по базе отдыха погибли 3 человека

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 06:58
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В результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются".

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Темы: Одесская областьвойнаобстрел
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