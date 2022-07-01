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У НАТО нет списка вооружений, которые нельзя было бы поставлять в Украину – Столтенберг

Ирина БалачукПятница, 1 июля 2022, 08:00
Йенс Столтенберг. Фото с Facebook НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает идею поставки Украине разных типов вооружения, и у него нет списка оружия, которое нельзя было бы поставлять.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде 30 июня

Прямая речь генсека НАТО: "Мы поддерживаем идею поставок большого количества современного вооружения, в том числе современной западной техникой различных видов. Вы видели все те объявления. Были и новые объявления, которые прозвучали на данном саммите.

И задача НАТО помочь Украине перейти от старого вооружения советских времен к современному вооружению по стандартам НАТО.

И, конечно же, у нас нет списка вооружения, которое мы включаем или исключаем (из поставок – ред.). Украине нужен широкий спектр современного тяжелого вооружения стандарта НАТО, и об этом также говорилось на этом саммите".

Детали: По словам Столтенберга, сейчас все живут "в более опасном" и "более непредсказуемом мире", где "в Европе фактически идет горячая война, с масштабными военными действиями", но ситуация может еще ухудшиться.

Поэтому сейчас, чтобы предотвратить возможное столкновение России и НАТО, перед Альянсом стоит две задачи.

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Первая – оказывать поддержку Украине. И вторая – не допустить эскалации за пределами Украины.

Пряма речь Столтенберга: "НАТО и союзники оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы наращиваем поддержку, и мы согласовали пакет на этом саммите. Но мы также несем основную ответственность за предотвращение эскалации за пределами Украины. Вот почему НАТО не участвует в наземном конфликте. Мы оказываем поддержку нашему партнеру Украине, которого высоко ценим, но мы не являемся частью конфликта"

Детали: По его словам, по этой же причине они увеличили свое присутствие в восточной части Североатлантического союза. Это сделали для того, чтобы "исключить возможность просчета, непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории".

Предыстория:

  • 28-30 июня в Мадриде состоялся саммит глав государств и правительств НАТО.

Темы: НАТОУкраинаоружие
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