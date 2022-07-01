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97% украинцев доверяют ВСУ и 85% – Зеленскому

Ирина БалачукПятница, 1 июля 2022, 10:48
97% украинцев доверяют ВСУ и 85% – Зеленскому
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

97% украинцев доверяют Вооруженным силам и 85% – доверяют руководству страны.

Источник: результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС

Дословно социологи: "97% процентов доверяют или полностью доверяют Вооруженным силам Украины, а 85% доверяют президенту Владимиру Зеленскому". 

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Детали: Также пользуются высоким доверием правительство и Верховная Рада – 56% и 40% соответственно.

 

Отмечается, что уровень доверия также отражается в положительной оценке их деятельности.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

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Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Темы: опроссоциологияВооруженные силыЗеленский
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