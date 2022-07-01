Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

97% украинцев доверяют ВСУ и 85% – Зеленскому

Ирина БалачукПятница, 1 июля 2022, 10:48
Украинские защитники. Фото с Facebook Генштаба ВСУ

97% украинцев доверяют Вооруженным силам и 85% – доверяют руководству страны.

Источник: результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС

Дословно социологи: "97% процентов доверяют или полностью доверяют Вооруженным силам Украины, а 85% доверяют президенту Владимиру Зеленскому". 

 

Детали: Также пользуются высоким доверием правительство и Верховная Рада – 56% и 40% соответственно.

 

Отмечается, что уровень доверия также отражается в положительной оценке их деятельности.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерства иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Темы: опроссоциологияВооруженные силыЗеленский
Главное сегодня

ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций - Reuters

Во время ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

ЕС уже готовит седьмой пакет санкций, возможно эмбарго на золото из РФ - СМИ

Украинский борщ признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Рада назначила нового омбудсмена

Все новости...
опрос
Спортзал и салоны красоты: что наиболее приемлемо для украинцев во время войны
Провластный телеканал Грузии провел манипулятивный опрос о войне в Украине
107 день вторжения: в РФ публикуют опрос, что 80% россиян верят Путину
Последние новости
19:38
Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов
19:21
Эрдоган снова хочет поговорить с Зеленским и Путиным о вывозе украинского зерна
19:06
С начала войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 миллионов – БЭБ
19:02
В НАПК назвали коррупционные риски вступительной кампании-2022
18:52
Корабль с зерном из оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры
18:43
ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба
18:38
Молдова в июле покроет 30% потребления электроэнергией "Энергоатома": подписали соглашение
18:32
Резников: "сохранять лицо" Путину уже поздно
18:23
Конкурс на руководителя НАБУ объявят в ближайшие дни или недели – Зеленский
18:06
Из-за санкций аэропорт Минска ввел 4-дневный режим работы и простой для персонала
Все новости...