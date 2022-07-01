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ОБСЕ из-за вето РФ прекращает работу проектов в Украине

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 10:47

ОБСЕ закроет Офис проектного координатора в Украине из-за вето Российской Федерации, не давшей согласия на продление его мандата.

Об этом говорится в коммюнике организации, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга-Мария Шмидт сообщили о начале шагов по закрытию офиса.

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"К сожалению, несмотря на общую поддержку стран-участниц по продолжению важной работы, которую осуществлял координатор проектов последние 23 года, достичь консенсуса по продлению его мандата не удалось из-за позиции РФ", - сообщил Збигнев Рау.

Он отметил, что польское председательство сделает все возможное для сохранения опыта украинского офиса и для того, чтобы ОБСЕ и дальше присутствовала и сотрудничала с Украиной.

"Сейчас, когда перед страной предстали беспрецедентные испытания в связи с войной, наша поддержка важнее, чем когда-либо", - добавил глава ОБСЕ.

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Збигнев Рау отметил, что польское председательство продолжит консультации со странами-участницами ОБСЕ по поводу дальнейшей роли и присутствия организации в Украине.

Вся деятельность в рамках проектного координатора Украины прекращается с 1 июля.

Офис проектного координатора ОБСЕ в Украине работал с июня 1999 года.

Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ найти способ приостановить полномочия России в организации, отметив, что в противном случае она разрушит саму ОБСЕ.

Темы: ОБСЕРосcияУкраина
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