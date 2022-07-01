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Украина собирает Армию дронов

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 13:34
Украина собирает Армию дронов
коллаж united24

Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.

Источник: пресс-релиз United24, предоставленный "Украинской правде", Минцифры

Детали: Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.

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Люди со всего мира смогут пожертвовать средства или отдать собственный дрон на нужды ВСУ через лендинг на сайте United24.

Отправить свой дрон можно на состав партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда его доставят в Украину. Украинцы также смогут отправить посылку через любое отделение "Новой почты". Надо будет сказать кодовые слова "доставка для ВСУ на "Армию дронов" и оператор самостоятельно оформит отправку.

Приоритет проекта – 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние до 160 км и на высоте до 5 км. Они оснащены несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением, а главное – их сложно заметить, а значит сложно сбить.

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Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:

  • батарея емкостью не менее 5000 мАч;
  • дальность полета от 1 км;                       
  • камера с разрешением не менее 20 Мп;
  • продолжительность зарядки не менее 30 минут;
  • параметры фото — не менее 5280х3956, параметры видео не менее 3840x2160;
  • желательно с джойстиком и пультом управления.

Темы: Вооруженные силыбеспилотникивойна
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