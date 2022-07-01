Украина собирает Армию дронов

Фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов". Это программа, в которую входят системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.

Источник: пресс-релиз United24, предоставленный "Украинской правде", Минцифры

Детали: Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.

Люди со всего мира смогут пожертвовать средства или отдать собственный дрон на нужды ВСУ через лендинг на сайте United24.

Отправить свой дрон можно на состав партнеров проекта — Help Ukraine Center в Польше или в хаб в США. Оттуда его доставят в Украину. Украинцы также смогут отправить посылку через любое отделение "Новой почты". Надо будет сказать кодовые слова "доставка для ВСУ на "Армию дронов" и оператор самостоятельно оформит отправку.

Приоритет проекта – 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние до 160 км и на высоте до 5 км. Они оснащены несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением, а главное – их сложно заметить, а значит сложно сбить.

Пожертвовать просят квадрокоптеры со следующими параметрами:

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