Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин: Запад подталкивает нас к "объединительным процессам" с Беларусью

Мазуренко Алена Пятница, 1 июля 2022, 15:42

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает РФ к "объединительным процессам" с Беларусью.

Источник: российская служба BBC

Прямая речь: "Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы".

Детали: Путин не уточнил, о каком именно ускорении идет речь.

По его словам, во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 июня они "подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике".

Лукашенко призвал другие страны бывшего СССР сближаться с Россией и Беларусью: "Без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть".

Темы: ПутинРосcияБеларусьЛукашенко
Главное сегодня

На Харьковском направлении враг хочет вернуть утраченные позиции, проводит штурмы – сводка

Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам" – ISW

Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный

Тайра рассказала о российском плене и где ее держали

Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

США предоставляют Украине две системы ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

Все новости...
Путин
Эрдоган снова хочет поговорить с Зеленским и Путиным о вывозе украинского зерна
Резников: "сохранять лицо" Путину уже поздно
Путин считает, что у него много единомышленников в мире
Последние новости
07:53
фотоВ Луганской области ВСУ отбили два массированных наступления россиян – Гайдай
07:14
На Харьковском направлении враг хочет вернуть утраченные позиции, проводит штурмы – сводка
06:22
Над Одесщиной ПВО сбила вражескую ракету
05:24
Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам" – ISW
04:43
В Николаеве раздаются мощные взрывы – мэр
03:48
В Черном море враг усилился 3 большими десантными кораблями – ОК "Юг"
03:08
Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику
02:47
Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный
02:10
Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – "Энергоатом"
01:26
Оккупанты начали раздавать российские паспорта в Донецке
Все новости...