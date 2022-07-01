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Путин: Запад подталкивает нас к "объединительным процессам" с Беларусью

Алена МазуренкоПятница, 1 июля 2022, 15:42
Путин: Запад подталкивает нас к объединительным процессам с Беларусью

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает РФ к "объединительным процессам" с Беларусью.

Источник: российская служба BBC

Прямая речь: "Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы".

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Детали: Путин не уточнил, о каком именно ускорении идет речь.

По его словам, во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 июня они "подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике".

Лукашенко призвал другие страны бывшего СССР сближаться с Россией и Беларусью: "Без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть".

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Темы: ПутинРосcияБеларусьЛукашенко
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