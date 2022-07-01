ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Украинские военные отразили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли".

Детали: На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиновое, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганское, Берестово, Лоскутовка, Покровское, Зайцево, Травневе и Вершина. Вражеские авиационные удары зафиксированы возле Клинового и Покровского.

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горное, Гуляйполе, Времевка, Угледар, Новоандреевка, Червоне, Староукраинка, Зализнычне и Марьинка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

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На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Продолжает вести воздушную разведку.

На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степовое, Калиновка, Большое Артаково, Добрянка, Потёмкино и Николаевка. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Дивизия.

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области уничтожен российский БПлА "Форпост", примерной стоимостью 7 миллионов долларов США.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают деятельность по поражению логистических центров врага, пунктов обеспечения топлива, скоплений боевой бронированной техники и живой силы.

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ, на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии", - сообщили в Генштабе.