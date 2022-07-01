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Корабль с зерном из оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 18:52

Посол Украины Василий Боднар обратился к турецким органам власти с просьбой принять меры относительно судна под флагом РФ, прибывшим с грузом из оккупированного Бердянска.

Об этом посол написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал Боднар.

"У нас хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турецкой Республики. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины", - добавил посол.

Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами.

Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит он под флагом РФ.

Напомним, Греция заявила о готовности предложить свои корабли для вывоза морским путем украинского зерна, заблокированного Россией.

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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские разведывательные самолеты могут помочь обеспечить безопасность морских коридоров, по которым будет вывозиться заблокированное в Украине зерно.

Темы: БердянскРосcияТурция
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