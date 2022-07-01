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Корабль с зерном из оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 18:52

Посол Украины Василий Боднар обратился к турецким органам власти с просьбой принять меры относительно судна под флагом РФ, прибывшим с грузом из оккупированного Бердянска.

Об этом посол написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", - написал Боднар.

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"У нас хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти Турецкой Республики. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины", - добавил посол.

Ранее назначенный оккупантами глава так называемой "временной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами.

Сухогруз Zhibek Zholy был построен в России по заказу казахстанской компании KTZ Express Shipping, но ходит он под флагом РФ.

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Напомним, Греция заявила о готовности предложить свои корабли для вывоза морским путем украинского зерна, заблокированного Россией.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские разведывательные самолеты могут помочь обеспечить безопасность морских коридоров, по которым будет вывозиться заблокированное в Украине зерно.

Темы: БердянскРосcияТурция
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