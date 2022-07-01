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США предоставляют Украине две системы ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 21:51

Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 миллионов долларов, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Также в пакет военной помощи входят до 150 тысяч снарядов для гаубиц калибра 155 миллиметров и четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Таким образом, общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 6,9 миллиарда долларов.

Напомним, на саммит НАТО в Мадриде президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.

В свою очередь лидеры саммита НАТО в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине. Пакет включает в себя коммуникации, поставки горючего, медицинское оборудование, оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядерному оружию, оборудование для борьбы с дронами.

По данным СМИ, украинские военные уже начали овладевать ракетными системами противовоздушной обороны NASAMS норвежского производства, о передаче которых объявили Соединенные Штаты.

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Темы: оружиеСША
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