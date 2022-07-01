Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в интервью BBC, "Суспільне"

Прямая речь: "Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней".

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Детали: Таким образом, Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы.

По словам Труханова, если бы все мировое сообщество заняло такую ​​же позицию, как народ Британии – украинцы бы давно победили оккупантов.

Прямая речь: "Это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе господин Джонсон станет первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года".