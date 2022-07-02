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За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине – Живицкий

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 00:15
обстрелянный двор на Сумщине. фото: telegram Живицкого

В пятницу захватчики выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумщины.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В течение дня, начиная с девяти утра, россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумщины".

Детали: Живицкий уточнил, что под вражеским огнем оказались: Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская общины.

 
все фото - из telegram Живицкого

Кроме того, в Шалыгинской общине пострадала 64-летняя женщина – она как раз работала на огороде, когда начался обстрел. Ее ранило обломком российского снаряда.

Есть также и поврежденная инфраструктура: дома мирных жителей, фермерские хозяйства, электросети и водонапорная башня.

 
 

Точное количество и характер разрушений выясняются.

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Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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