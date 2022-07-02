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Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 03:08
Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику
фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонщине и Николаевщине, подытожив вечером самолетами-штурмовиками, но без наших потерь.

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В ответ наши авиаторы парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются.

Но уже известно, что вражеская армия укоротилась на 27 рашистов, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники".

Детали: Кроме того, силами обороны уничтожены 3 полевых состава боеприпасов врага на Херсонщине.

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В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений.

В результате ВСУ уничтожили два беспилотных аппарата россиян.

Также идет операция по зачистке Змеиного от оккупантов и их техники.

В течение дня, по результатам доразведки, обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники.

"Признаков присутствия противника не выявлено", - сообщают в ОК "Юг".

Темы: войнаВооруженные силы
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