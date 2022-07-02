Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам" – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 июля 2022, 05:24
фото: Getty Images

Российские власти готовят экономику страны к поддержке армии, в частности, так называемых "спецопераций", как Кремль называет и войну в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Вероятно, Кремль, готовясь к длительной войне в Украине, создает условия для поддержки своей армии российской экономикой.

Следовательно, на рассмотрение Госдумы РФ внесена поправка в федеральные законы о поддержке вооруженных сил России, которая предусматривает введение "особых мер в экономической сфере", обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские так называемые "специальные и антитеррористические операции".

Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение "специальных военных операций" и позволит Кремлю изменять контракты работников и условия труда, например, заставлять сотрудников работать ночью или в дни государственных праздников.

В описании поправки Кремль отметил, что "продолжающаяся в Украине специальная военная операция" выявила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо "концентрировать усилия в отдельных секторах экономики".

Кроме того, российские власти, вероятно, принимают меры по интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжали окружать Лисичанск и вели наступательные действия к югу и юго-западу от города.
  • Российские силы, вероятно, еще не достигли контроля над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск, но препятствуют украинским силам использовать ее, продолжая артиллерийские и авиаудары по остальным украинским позициям вдоль дороги.
  • Оккупанты сосредоточились на перегруппировке и улучшении тактических позиций к северу от Славянска.
  • Захватчики не проводили подтвержденные наземные штурмы на севере Харьковской области и продолжали обстрелы украинских позиций к северу от Харькова.
  • Российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары вдоль Южного направления.
  • Власти РФ продолжают пытаться расширить резерв новобранцев, которые могут воевать в Украине.

К анализу ситуации с вторжением России в Украину институт прилагает карты ведения боевых действий.

 
 
 
 

Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

видеоСотни гигабайт данных об оккупантах РФ: пограничники обнаружили ценную находку

Британская разведка объяснила, почему РФ использует противокорабельные ракеты для наземных целей

Россия сменила тактику в войне, чтобы склонить Украину к переговорам – ОП

На Харьковском направлении враг хочет вернуть утраченные позиции, проводит штурмы – сводка

Из-за войны в Украине Кремль готовит экономику к "особым обязательствам" – ISW

Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный

Все новости...
За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине – Живицкий
Из-за вражеских обстрелов в Бахмуте – 5 раненых, среди них – ребенок
Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику
В Николаеве раздаются мощные взрывы – мэр
Последние новости
14:40
Румыния предложила помощь пострадавшим от ракетных ударов РФ по Одесской области
14:27
видеоОккупанты распространяют пропагандистский ролик с "выпускного бала" в Мариуполе
14:17
Мэра Чернигова снова не выпустили за границу
14:01
Оккупанты проводят массовые обыски в Чаплинке – разведка
14:00
МИД Британии осудил эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях
13:47
Хроника важных событий военного дня. ОНЛАЙН
13:37
За год рынка земли было почти 90 тысяч сделок купли-продажи
13:21
видеоВСУ показали взрыв на складе боеприпасов россиян
13:16
Кулеба объяснил, почему Западу крайне важно сохранять поддержку Украины
13:01
В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для выпускников 11-х классов
Все новости...