В Луганской области ВСУ отбили два массированных наступления россиян – Гайдай

Россияне атакуют Луганщину с разных сторон, плотно обстреливают населенные пункты, однако украинским военным удалось отбзить два массированных наступления врага.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

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Частные дома в деревнях выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших".

"1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг имел попытку провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли".

Детали: Гайдай сообщил, что пожары разгораются одновременно в нескольких местах.

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Едва удается ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. В частности, как это было в многоквартирном доме и торговом центре.

Кроме того, глава ОВА добавил, что в больницу в Черновцах в пятницу доставили раненого мужчину из Лисичанска.