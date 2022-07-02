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Шольц: Путин принял решение о вторжении в Украину минимум за год до него

"Европейская правда"Суббота, 2 июля 2022, 12:26
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент РФ Владимир Путин давно планировал нападение на Украину, а решение о самом вторжении принял по меньшей мере за год до него.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью CBS.

"На самом деле никто не знает", ответил Шольц на вопрос, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение войны, но длительное планирование, по словам канцлера, свидетельствует о том, что он готов к длительной войне.

"Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и готовился к ней очень долго", – сказал Шольц.

"Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго", – отметил он.

Шольц сказал, что хотя Путин "этого не признает", но Россия испытывает на себе влияние западных санкций.

 "Это происходит с не столь развитой страной, которая действительно нуждается в всех технологиях из остального мира, чтобы иметь соответствующий уровень жизни", – отметил он.

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Но когда его спросили примерно о 2 миллиардах долларов в месяц, которые Германия тратит на поставки российского газа, угля и других энергоресурсов, Шольц возразил, что дает Путину возможность ослабить эффект от санкций.

"Он не может ничего купить за деньги, которые получает от нас, потому что есть все эти санкции на импорт современных технологий и вещей, в которых он нуждается. Поэтому это то, что [Путина] очень разозлило", – сказал он.

Кроме того, по словам Шольца, Германия прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит России за энергоресурсы.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия стала угрозой Европе и НАТО.

Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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