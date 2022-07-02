Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен – Нацгвардия

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 16:53
Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен – Нацгвардия
иллюстративная фотография

Национальная гвардия Украины констатирует сложную ситуацию вокруг Лисичанска в Луганской области, но опровергает информацию россиян об окружении города.

Источник: спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск. Вместе с тем противник пытается создать благоприятные условия для наступления на южных регионах: в Николаевской области и частично Харьковской".

Реклама:

Детали: Музычук отметил, что, по данным Генштаба, самая сложная ситуация на Лисичанском, Бахмутском направлениях и Харьковщине.

Целью врага здесь остается выход на админграницу Донецкой и Луганской областей.

Темы: Лисичансквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Лисичанск
В Лисичанске захватчики превратили все больницы в военные госпитали – ГВА
Оккупанты вывезли в РФ 50 старшеклассников из Лисичанска – ЦНС
Украинские военные в окрестностях Лисичанска – Гайдай
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: