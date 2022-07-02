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Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город не окружен – Нацгвардия

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 16:53
иллюстративная фотография

Национальная гвардия Украины констатирует сложную ситуацию вокруг Лисичанска в Луганской области, но опровергает информацию россиян об окружении города.

Источник: спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск. Вместе с тем противник пытается создать благоприятные условия для наступления на южных регионах: в Николаевской области и частично Харьковской".

Детали: Музычук отметил, что, по данным Генштаба, самая сложная ситуация на Лисичанском, Бахмутском направлениях и Харьковщине.

Целью врага здесь остается выход на админграницу Донецкой и Луганской областей.

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Темы: Лисичансквойна
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