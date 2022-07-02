ВСУ отбили наступление под Новомихайловкой и заставили врага покинуть Ивановку - сводка Генштаба

Российские войска активно обстреливают Харьковщину, Донетчину, украинские Силы обороны отразили наступление в районе Новомихайловки и заставили врага покинуть Ивановку.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 2 июля

Детали: На Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии. Ведут воздушную разведку БПЛА.

По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка (Херсонская область -ред.).

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

Военные тренируются наводить понтонные переправы. Отмечается, что признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.

На Северском направлении без особых изменений. Противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Студенок, Толстодубово, Новая Слобода и Белополье.

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На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Молодова, Коробочкино, Большая Бабка, Малиновка, Ивановка, Черкасская Лозовая, Слатино и Чеполь.

Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении враг продолжает ведение обороны. Обстреливал из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвинкового. Штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное наши воины еще раз успешно отбили.

На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаровки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населённого пункта Верхнекаменка.

На Краматорском направлении вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Белогоровки.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы и Берестового. Возле последнего была проведена разведка боем. Украинские воины дали решительный отпор и заставили врага отойти, заявляют в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник из артиллерии разных калибров обстрелял районы Авдеевки, Опытного, Нетайлового, Павловки, Орехова, Малиновки, Новоселки и Новоандреевки. Наносил авиаудары неподалеку от Павловки.

Наступательные действия врага в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили его.