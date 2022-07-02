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Утренний обстрел Николаева: РФ выпустила 12 ракет, есть разрушения

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 21:37
Александр Сенкевич, фото Радио Свобода

В субботу утром россияне выпустили по Николаеву 12 ракет, разрушив инфраструктурные объекты на территории порта и индустриальный объект.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "В пять утра произошел обстрел. По Николаеву выпустили 12 ракет, сейчас комендатура определяет, что это были за ракеты.

Убитых и раненых нет, разрушены некоторые инфраструктурные объекты на территории порта, а также один из николаевских индустриальных объектов".

Детали: Сенкевич добавил, что военных баз или военной техники на этих объектах не было.

"В окрестностях обстреливали снова кассетными снарядами из РСЗО "Смерч", а тип попадавших в цели в городе ракетных комплексов еще не определен", - сказал он.

Что предшествовало: Ранним утром в субботу городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

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Темы: Николаеввойна
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