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Утренний обстрел Николаева: РФ выпустила 12 ракет, есть разрушения

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 21:37
Утренний обстрел Николаева: РФ выпустила 12 ракет, есть разрушения
Александр Сенкевич, фото Радио Свобода

В субботу утром россияне выпустили по Николаеву 12 ракет, разрушив инфраструктурные объекты на территории порта и индустриальный объект.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "В пять утра произошел обстрел. По Николаеву выпустили 12 ракет, сейчас комендатура определяет, что это были за ракеты.

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Убитых и раненых нет, разрушены некоторые инфраструктурные объекты на территории порта, а также один из николаевских индустриальных объектов".

Детали: Сенкевич добавил, что военных баз или военной техники на этих объектах не было.

"В окрестностях обстреливали снова кассетными снарядами из РСЗО "Смерч", а тип попадавших в цели в городе ракетных комплексов еще не определен", - сказал он.

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Что предшествовало: Ранним утром в субботу городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе.

Темы: Николаеввойна
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