В Белгороде снова услышали "громкие звуки" — вспыхнул пожар, есть погибшие

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия "громких звуков" и предположительно там сработало ПВО.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Дословно: "Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23… Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО".

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Детали: Гладков заявил, что сейчас трое пострадавших, они госпитализированы.

Обновлено: Впоследствии Гладков сообщил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.

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Напомним: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины.