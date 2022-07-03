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В Белгороде снова услышали "громкие звуки" — вспыхнул пожар, есть погибшие

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 03:50
фото: t.me/lentachold

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия "громких звуков" и предположительно там сработало ПВО.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков

Дословно: "Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23… Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО".

Детали: Гладков заявил, что сейчас трое пострадавших, они госпитализированы.

Обновлено: Впоследствии Гладков сообщил, что три человека погибли, а пострадали четверо. Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.

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Напомним: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины.

Темы: Росcиявойна
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