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Сводка Генштаба: ВСУ отразили враждебное наступление на нескольких направлениях

Анастасия КалатурВоскресенье, 3 июля 2022, 07:15
фото: getty

На Харьковском и Славянском направлениях ВСУ отразили наступление россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, на Харьковском направлении наши воины успешно отбили вражеский штурм неподалеку от Прудянки. Противник нанес авиаудар  недалеко от Мосьпанова и Гракова. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Руськая Лозовая, Победа, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка и Норцовка.

На Славянском направлении россияне безуспешно пытались вести штурм неподалеку от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы. Оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Вели наступление вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении враг стрелял неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудар  вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спирное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе Спартака.

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На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших сил на вероятных направлениях наступления. Стрелял из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар  в районе Ивановки.

Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении.

На Северском направлении противник продолжает усиленно охранять участок украино-российской границы. Кроме того, враг обстрелял с территории РФ наши позиции и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. С 1 июля началась ротация подразделений ВС Беларуси в Брестской области. Усиливается система ПВО за счет Восточного военного округа ВС РФ.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает блокировать морские коммуникации и вести разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря - два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: Генштабвойна
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