Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 3 июля 2022, 08:14
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области, административные здания города разрушены полностью.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которые они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами".

 
Фото из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, россияне несут значительные потери, но упорно продвигаются – они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты. 

 
Фото из Telegram Гайдая

2 июля спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина и торгового центра.

 
Фото из Telegram Гайдая

Одна женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу Днепропетровской области.

Также от российских обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней Вооруженные силы Украины отразили враждебное наступление.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьЛисичансквойна
Главное сегодня

Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО

ВСУ отошли из Лисичанска после тяжелых боев

видеоВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка

видеоРоссияне обстреляли Славянск, много убитых и раненых – мэр

фотоНа здание в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРПК "Панцирь" - The Insider

Лукашенко: Наше участие в "спецоперации" России мною определено давно

Все новости...
Луганская область
ISW: Россияне захватят Луганщину в ближайшие дни, затем нацелятся на Северск
В Луганской области ВСУ отбили два массированных наступления россиян – Гайдай
Авиация накрыла оккупантов на Луганщине: задержали продвижение на Лисичанск
Последние новости
21:45
С 24 февраля из-за войны погибли 89 спортсменов и тренеров – Зеленский
21:40
Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев
21:33
Мелитопольского аэродрома как военной базы оккупантов уже не существует - мэр
21:30
Оккупанты до смерти замучили водолаза ЗАЭС – мэр Энергодара
20:48
В Копенгагене произошла стрельба в торговом центре, есть раненые
20:37
В ОП ответили Пескову о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия
20:35
"Русский мир" убил еще двоих детей в Донецкой области
20:15
В итальянских Альпах обрушился ледник: по меньшей мере, 6 погибших
20:11
Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО
19:56
Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин "Bushmaster"
Все новости...