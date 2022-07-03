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Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 3 июля 2022, 08:14
Оккупанты закрепляются в районе Лисичанска – Гайдай
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области, административные здания города разрушены полностью.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которые они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами".

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Фото из Telegram Гайдая

Детали: По словам главы ОВА, россияне несут значительные потери, но упорно продвигаются – они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты. 

 
Фото из Telegram Гайдая

2 июля спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина и торгового центра.

 
Фото из Telegram Гайдая

Одна женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу Днепропетровской области.

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Также от российских обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней Вооруженные силы Украины отразили враждебное наступление.

Темы: Луганская областьЛисичансквойна
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