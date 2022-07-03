Лукашенко: Наше участие в "спецоперации" России мною определено давно

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.

Источник: белорусское государственное издание БелТА со ссылкой на выступление Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе "Курган Славы" по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля

Прямая речь Лукашенко: "Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство. Где в союзе два независимых народа.

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И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в "спецоперации" мною определено давно".

Детали: Лукашенко заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку".

По его словам, белорусы "заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск".

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Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе "в десять раз…чтобы воевать". А Беларуси, по его словам, "надо выстоять… и победить".

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