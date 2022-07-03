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Россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей"

Ирина БалачукВоскресенье, 3 июля 2022, 13:26
ФОТО С FACEBOOK ГОНЧАРЕНКО

Российские оккупанты второй день подряд бьют по Краматорску Донецкой области из РСЗО "Смерч".

Источник: мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, Донецкая ОВА в YouTube

Прямая речь Гончаренко: "Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и бьют по мирному населению". 

 
Фото С Facebook ГончаренкО

Детали: По предварительным данным, жертв нет, но есть серьезные разрушения.

Гончаренко добавил, что на местах "прилетов" работает взрывотехническая служба. 

 
Фото с Facebook ГончаренкО

Мэр призвал жителей не пренебрегать сигналами тревоги и находиться поближе к укрытиям.

Позже Донецкая ОВА сообщила, что одна из ракет разрушила гостинично-жилой комплекс "Комфорт Парк Отель".

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Еще две ракеты попали в дорогу в жилом районе.

Темы: Краматорсквойна
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