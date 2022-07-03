Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин "Bushmaster"

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 19:56
Энтони Албаниз и Владимир Зеленский, фото ОП

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн долларов.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы объявляем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. В общей сложности мы уже предоставили 390 млн долларов", - сказал Албаниз.

"Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 "Bushmaster" – бронированные транспортные средства. Таким образом, общее количество "Bushmaster" составило 60 штук", – добавил австралийский премьер.

По его словам, Австралия будет также предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники.

"Мы также будем оказывать дополнительную помощь пограничным войскам Украины", – сказал он.

Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Австралияоружие
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне форсировали Северский Донец, закрепляются у Белогоровки

обновленоСтрельба в Копенгагене: несколько человек погибли

Российская авиация вечером угрожала Украине новыми ударами

Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО

ВСУ отошли из Лисичанска после тяжелых боев

видеоВСУ показали идеальный тюнинг для российского танка

Все новости...
Австралия
Австралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113
Австралийский премьер поедет на саммит НАТО, чтобы поддержать украинцев
Австрия предлагает создать для Украины механизм подготовки к членству в ЕС
Последние новости
08:31
фотоИз-за вражеских обстрелов на Харьковщине горела школа, СТО и поле пшеницы
08:22
Россия после Лисичанска переключится на захват Донецкой области – британская разведка
08:00
Гайдай о захвате Лисичанска: Россияне преобладали в десять раз
07:53
В России заговорили о санкциях для Maxar за снимки со спутников
06:50
Сводка Генштаба: Россияне форсировали Северский Донец, закрепляются у Белогоровки
06:00
Штайнмайер: Война в Украине вызвала сильные изменения, мы на пороге новой эры
05:15
Россия усилила субмариной присутствие в Черном море
04:34
ISW: За захват Лисичанска отвечают двое топ-военных РФ — настолько это важно Путину
03:54
В Британии поддерживают идею конфисковать российские активы и передать их Украине
03:07
G7 собирается вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть
Все новости...