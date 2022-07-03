Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин "Bushmaster"

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 19:56
Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин Bushmaster
Энтони Албаниз и Владимир Зеленский, фото ОП

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн долларов.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы объявляем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. В общей сложности мы уже предоставили 390 млн долларов", - сказал Албаниз.

Реклама:

"Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 "Bushmaster" – бронированные транспортные средства. Таким образом, общее количество "Bushmaster" составило 60 штук", – добавил австралийский премьер.

По его словам, Австралия будет также предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники.

"Мы также будем оказывать дополнительную помощь пограничным войскам Украины", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.

Темы: Австралияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: