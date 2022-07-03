Австралия дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин "Bushmaster"

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о предоставлении Украине дополнительно военно-технической помощи на 100 млн долларов.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы объявляем дополнительные 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. В общей сложности мы уже предоставили 390 млн долларов", - сказал Албаниз.

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"Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 "Bushmaster" – бронированные транспортные средства. Таким образом, общее количество "Bushmaster" составило 60 штук", – добавил австралийский премьер.

По его словам, Австралия будет также предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники.

"Мы также будем оказывать дополнительную помощь пограничным войскам Украины", – сказал он.

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Австралия уже предоставила Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, военное снаряжение.