Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО
Воскресенье, 3 июля 2022, 20:11
3 июля неизвестные взорвали железнодорожный мост между временно оккупированными Мелитополем и Токмаком.
Источник: сайт Сил специальных операций "Спротив"
Детали: По данным разведки, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Отмечается, что именно по этой ветке оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт.
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Кроме этого 2 июля под Мелитополем, благодаря партизанам, "случайно" сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами.
Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем.
В апреле на этом участке неизвестными также был взорван железнодорожный мост, отмечают Силы спецопераций.
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