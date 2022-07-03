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Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 20:11
Возле Мелитополя взорван мост, по которому россияне перевозили оружие на фронт - ССО
иллюстративная фотография

3 июля неизвестные взорвали железнодорожный мост между временно оккупированными Мелитополем и Токмаком.

Источник: сайт Сил специальных операций "Спротив"

Детали: По данным разведки, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Отмечается, что именно по этой ветке оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт.

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Кроме этого 2 июля под Мелитополем, благодаря партизанам, "случайно" сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами.

Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем.

В апреле на этом участке неизвестными также был взорван железнодорожный мост, отмечают Силы спецопераций.

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Темы: Запорожская областьвойна
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