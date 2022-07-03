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Украинцев в оккупированном Крыму призывают саботировать мобилизацию

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 22:35

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает крымчан саботировать мобилизацию российских захватчиков.

Источник: официальная Facebook-страница

Дословно: "Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное для избежания любого участия в военных формированиях страны-агрессора. Саботируйте решения оккупантов!

Помните, ваша жизнь – самое дорогое, что у вас есть! Если вы все же не сможете избежать мобилизации и вас будут привлекать к участию в войне, то при первой же возможности сдавайтесь в плен. Этим вы сохраните свою жизнь и не будете выполнять преступные приказы.

Важно! Выполнение преступных приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, будут квалифицированы как преступления без сроков давности, следовательно, рано или поздно вы понесете предусмотренную законодательством Украины и международным правом ответственность. Даже если вы были мобилизованы на войну с Украиной принудительно".

Детали: На днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого "главы республики крым", которым создана так называемая "призывная комиссия по мобилизации", утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.

Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что РФ готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу, отмечают в представительстве президента Украины.

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Напомним: Призыв и мобилизация украинских граждан в вооруженные силы государства-оккупанта является грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Темы: Крымвойна
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