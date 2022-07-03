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За время полномасштабной войны Украина вернула тела более 400 погибших - Верещук

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 23:12
За время полномасштабной войны Украина вернула тела более 400 погибших - Верещук
Ирина Верещук. фото МинВоТ

Украине удалось вернуть тела более 400 погибших в течение полномасштабной войны с Россией.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "У нас уже более 400 тел, которые мы вернули… Но это точно мало, потому что мы знаем, что тел гораздо больше. Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел. Они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это чуть ли не тайком, делают это, не афишируя, и стараются не передавать нам тел.

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Еще объясню одну ситуацию, которая является проблемой и станет проблемой в будущем. Мы проводим идентификацию и генетическую экспертизу по европейским протоколам. Россия же не поддерживает европейские протоколы в принципе. Находясь в состоянии орды и средневековья, они имеют свои протоколы.

И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые они проводят, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не будем видеть в списках тех тел, которые они нам будут даже передавать. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить".

Темы: война
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