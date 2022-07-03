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Российская авиация вечером угрожала Украине новыми ударами

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 23:47
Российская авиация вечером угрожала Украине новыми ударами
Юрий Игнат. фото Укринформа

Вечером 3 июля российские самолеты облетели границы Украины, угрожая ракетными ударами, поэтому во многих регионах объявлялась воздушная тревога.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Только что в центральной территории Украины и на востоке была объявлена ​​воздушная тревога… На этот раз российские самолеты, которые носят под крыльями пресолвутые ракеты Х-22, взлетели с аэродрома "Шайковка" (Калужской области РФ -ред), облетели вокруг Украины, покрутились возле Крыма, угрожали Украине новыми ударами. Обстрелов на этот раз, к счастью, не было".

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Детали: Игнат напомнил, что игнорировать воздушную тревогу нельзя. Ракеты класса Х, которые часто используют РФ - это сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности, которые чрезвычайно трудно поразить, поэтому они несут значительную угрозу.

Дополнительно: По данным спикера ВС, зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ в воскресенье 3 июля (день своего профессионального праздника) записали в свой актив 2 уничтоженных российских беспилотника.

Темы: война
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