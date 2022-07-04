G7 собирается вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть

G7 планирует вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть.

Источник: DW, премьер-министр Японии Фумио Кисида, которого цитирует Kyodo

Прямая речь: "Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже".

Детали: Ранее в G7 по итогам саммита заявили, что верхний предел цен будет согласован по итогам "консультаций с международными партнерами". Рассматривается вариант запретить все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной.

Что предшествовало: