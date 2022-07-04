G7 собирается вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть

G7 планирует вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть.

Источник: DW, премьер-министр Японии Фумио Кисида, которого цитирует Kyodo

Прямая речь: "Мы установим верхний предел на уровне примерно половины от текущей цены и создадим механизм, который не позволит покупать его дороже".

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Детали: Ранее в G7 по итогам саммита заявили, что верхний предел цен будет согласован по итогам "консультаций с международными партнерами". Рассматривается вариант запретить все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной.

Что предшествовало:

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продажи до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.

Таким образом, страны стремятся стабилизировать мировые рынки нефти и надеются снизить на них цены. В случае ограничения цены (установки прайс-кепов) российская нефть сможет и дальше поступать к потребителям во всем мире, хотя богатые демократии все чаще вводят эмбарго против нефти из РФ в своих странах.