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ВСУ уничтожили более 36 тысяч российских солдат - Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 09:12
иллюстративное фото ДШВ

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла убитыми в Украине около 36 200 военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1589 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 804 (+3) ед,
  • РСЗО/MLRS - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов  – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
  • крылатые ракеты – 144 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
  • специальная техника – 65 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные постоянно уточняются.

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