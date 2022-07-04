ВСУ уничтожили более 36 тысяч российских солдат - Генштаб

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла убитыми в Украине около 36 200 военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано,

танков ‒ 1589 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,

артиллерийских систем – 804 (+3) ед,

РСЗО/MLRS - 246 (+0) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,

специальная техника – 65 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные постоянно уточняются.