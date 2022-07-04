ВСУ уничтожили более 36 тысяч российских солдат - Генштаб
Понедельник, 4 июля 2022, 09:12
С начала полномасштабной войны российская армия потеряла убитыми в Украине около 36 200 военных.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36200 (+230) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1589 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3754 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 804 (+3) ед,
- РСЗО/MLRS - 246 (+0) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед,
- специальная техника – 65 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Данные постоянно уточняются.
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