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Власти Болгарии: Россия регулярно платит публичным деятелям за распространение пропаганды

Понедельник, 4 июля 2022, 09:55

Болгарские спецслужбы располагают данными о том, что Россия платит около 2 тысяч евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение российской пропаганды в стране.

Об этом сообщила радио Darik спикер правительства, руководитель аппарата премьер-министра Лена Бориславова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бориславова пояснила, что Россия платила болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, фигурирующим в государственных СМИ, за формирование общественного мнения.

"Всем вам, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, знайте. Вы облажались. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Каждый месяц", - добавила она.

По ее словам, некоторые ораторы привыкли вводить публику в заблуждение и играть на заблуждениях и страхах.

Правительство Болгарии проиграло вотум недоверия, но будет оставаться у власти, пока не будет сформировано новое. Если это невозможно, президент распустит парламент для проведения новых выборов.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил Россию и мафию в своей отставке.

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На прошлой неделе Петков объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

Россия выдвинула ультиматум, в котором содержалась угроза закрыть посольство, если София не отменит высылку до полудня пятницы. В МИД РФ допустили также "ассиметричные ответные меры".

Темы: БолгарияпропагандаРосcия
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