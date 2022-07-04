ВСУ подошли вплотную к Херсону, но оружия еще недостаточно – Economist

Вооруженные силы Украины подошли вплотную к окрестностям оккупированного Херсона, однако еще не имеют необходимых сил и средств для освобождения города, пишет издание "The Economist".

Источник: "The Economist" со ссылкой на разведчиков и бойцов

Дословно: "Вооруженные силы страны уже могут похвастаться тактическими успехами. Военный разведчик говорит, что сейчас передовые части находятся в радиусе снайперского действия (в километре) от окрестностей Херсона.

"Следующие неделю-две будут еще более интересными", – обещает он.

То, что сейчас происходит, еще не похоже на полноценное контрнаступление. Украина по-прежнему сосредоточена на том, чтобы остановить неуклонное продвижение России на востоке – 2 июля ее войска отступили от Лисичанска в Луганской области – и ее южная группировка не имеет преимущества в соотношении три к одному, как рекомендуют стратеги для успешного наступления. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты".

Детали: Командир украинской разведки с позывным Бандерас говорит, что ситуация может измениться, только если на южном фронте будет использоваться больше западных ракетных систем. Сейчас там дислоцируется всего несколько гаубиц M777.

Другой украинский боец ​​рассказал, что враг построил под землей укрепленные бункеры. Когда украинцы пытаются вытеснить россиян, те возвращаются в большем количестве.

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"Их десять становятся сотней", – говорит боец ​​Сергей.

Российские войска хорошо защищают свои базы подразделениями противовоздушной обороны и прикрываются не выехавшими мирными жителями, сетует военный.

"Мы не можем стрелять по своим", – говорит он.

Открытая низина Херсона делает украинские силы обороны уязвимыми для российской артиллерии.

По данным издания, говорят о серьезных потерях в районах южнее Зеленодольска, а особенно дорого обошлась майская попытка переправиться через реку Ингулец возле села Давыдов Брод – важного для наступления на Каховку.

Издание поговорило и с теми, кто выехал из оккупации. Например, семья с 5 детьми выбиралась из села Долговое на лодке, потом по полям и заминированным дорогам, потому что обстрелы стали слишком интенсивными и "ни одна сторона не собирается сдаваться".