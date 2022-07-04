ВСУ подошли вплотную к Херсону, но оружия еще недостаточно – Economist
Вооруженные силы Украины подошли вплотную к окрестностям оккупированного Херсона, однако еще не имеют необходимых сил и средств для освобождения города, пишет издание "The Economist".
Источник: "The Economist" со ссылкой на разведчиков и бойцов
Дословно: "Вооруженные силы страны уже могут похвастаться тактическими успехами. Военный разведчик говорит, что сейчас передовые части находятся в радиусе снайперского действия (в километре) от окрестностей Херсона.
"Следующие неделю-две будут еще более интересными", – обещает он.
То, что сейчас происходит, еще не похоже на полноценное контрнаступление. Украина по-прежнему сосредоточена на том, чтобы остановить неуклонное продвижение России на востоке – 2 июля ее войска отступили от Лисичанска в Луганской области – и ее южная группировка не имеет преимущества в соотношении три к одному, как рекомендуют стратеги для успешного наступления. Солдаты жалуются на критическую нехватку боеприпасов и пехоты".
Детали: Командир украинской разведки с позывным Бандерас говорит, что ситуация может измениться, только если на южном фронте будет использоваться больше западных ракетных систем. Сейчас там дислоцируется всего несколько гаубиц M777.
Другой украинский боец рассказал, что враг построил под землей укрепленные бункеры. Когда украинцы пытаются вытеснить россиян, те возвращаются в большем количестве.
"Их десять становятся сотней", – говорит боец Сергей.
Российские войска хорошо защищают свои базы подразделениями противовоздушной обороны и прикрываются не выехавшими мирными жителями, сетует военный.
"Мы не можем стрелять по своим", – говорит он.
Открытая низина Херсона делает украинские силы обороны уязвимыми для российской артиллерии.
По данным издания, говорят о серьезных потерях в районах южнее Зеленодольска, а особенно дорого обошлась майская попытка переправиться через реку Ингулец возле села Давыдов Брод – важного для наступления на Каховку.
Издание поговорило и с теми, кто выехал из оккупации. Например, семья с 5 детьми выбиралась из села Долговое на лодке, потом по полям и заминированным дорогам, потому что обстрелы стали слишком интенсивными и "ни одна сторона не собирается сдаваться".