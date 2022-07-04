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Папа Франциск после визита в Канаду хочет посетить Москву и Киев

"Европейская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 11:31
Папа Франциск после визита в Канаду хочет посетить Москву и Киев
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы как можно быстрее посетить Москву и Киев.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Говоря о ситуации в Украине, Франциск отметил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были контакты о возможной поездке в Москву.

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Агентство отмечает, что ни один Папа никогда не посещал Москву, и Франциск неоднократно осуждал вторжение России в Украину.

В прошлый четверг он косвенно обвинил ее в ведении "жестокой и бессмысленной агрессивной войны".

Ватикан запрашивал РФ о поездке несколько месяцев назад. Франциск тогда отмечал, что Москва ответила о несоответствии моменту.

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Теперь Франциск намекнул, что сейчас, возможно, ситуация изменилась.

"Я хотел бы поехать (в Украину), и я хотел бы сначала поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы только российский президент дал мне маленькое окно, чтобы послужить делу мира... И теперь, возможно, после того как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину", - сказал он.

"Прежде всего, нужно поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - добавил Папа Римский.

Папа Франциск посещает Канаду с 24 по 30 июля.

Ранее Папа Франциск заявлял, что не поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина, но отказался говорить о "добре и зле" в контексте войны России против Украины.

Также он предполагал, что войну могли "спровоцировать" или не смогли ее предотвратить, намекнув на ответственность НАТО.

Темы: Папа РимскийУкраинаРосcиявойна
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