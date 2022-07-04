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Шпионили за ВСУ на юге Украины: СБУ разоблачила российских агентов

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 11:54
Шпионили за ВСУ на юге Украины: СБУ разоблачила российских агентов
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о нейтрализации российской агентурной группы, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Дехтяренко: "В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко законспирированные вражеские агенты.

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Они разведывали боевые позиции и перемещение подразделений ВСУ, а также геолокацию стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких. местных обитателей как информаторов.

Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы.

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Детали: По данным украинской спецслужбы, кроме сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

 

Таким образом, они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих подельников, подчеркнул спикер СБУ.

Указано, что во время обысков по месту нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении за:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины),

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена),

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным источника УП, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Темы: СБУвойнаНиколаевская область
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